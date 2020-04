Neue Folge Podcast erklärt, wie der Tierpark Hellabrunn in Zeiten der Corona-Krise funktioniert

Im Rahmen der derzeitigen Ausgangsbeschränkungen bleibt auch der Münchner Tierpark bis voraussichtlich 19. April für Besucher geschlossen. Viele fragen sich, wie es Hellabrunn und den Zootieren in Zeiten der Corona-Krise ergeht. In der neuen Podcast-Folge von „Mia san Tier – Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn“ klären Tierparkdirektor Rasem Baban, zoologische Leiterin Beatrix Köhler und leitende Zootierärztin Dr. Christine Gohl diese Fragen.

München. „Seit dem 17. März ist der Tierpark vorübergehend für Besucher geschlossen. Dass Hellabrunn den Menschen am Herzen liegt, haben die letzten Wochen nochmals eindrücklich gezeigt: Von Privatpersonen und Medien haben wir zahlreiche Anfragen, Unterstützungsangebote und bestärkende Zuschriften bekommen. Wir freuen uns sehr über das große Interesse der Öffentlichkeit, wie der Tierpark und vor allem die tierischen Bewohner Hellabrunns mit der aktuellen Situation umgehen. Das haben wir zum Anlass genommen, eine rund 20-minütige Podcast-Folge zum Thema ‚Der Tierpark Hellabrunn in Zeiten der Corona-Krise‘ zu veröffentlichen“, erklärt Dennis Späth, Leiter der Unternehmenskommunikation in Hellabrunn.

Die neue Podcast-Folge von „Mia san Tier – Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn“ erscheint am Freitag, 3. April. Auf Tiergeräusche und Hintergrundkulisse aus dem Tierpark müssen die Zuhörer diesmal jedoch verzichten. Denn in Zeiten des Abstandhaltens ist auch die Aufnahmesituation für den Podcast eine andere: Die Interviews fanden ausnahmsweise nur telefonisch statt. Tierparkdirektor Rasem Baban gibt im Zoo-Podcast Einblicke in adaptierte Arbeitsabläufe und wirtschaftliche Herausforderungen für Hellabrunn: „Die groben Arbeitsabläufe des Tierparks haben sich nicht verändert, jedoch haben sich die zeitlichen Achsen verschoben. Auch wir müssen aktuell darauf achten, dass sich Tierpfleger oder Mitarbeiter der Werkstatt und Gärtnerei nicht zur selben Zeit am selben Ort befinden. Deswegen haben wir ein rotierendes Zwei-Gruppen-Schichtsystem ins Leben gerufen, damit sich die Kolleginnen und Kollegen zu keiner Zeit begegnen. Die Versorgung der Tiere läuft selbstverständlich ausnahmslos weiter.“ Beatrix Köhler, die zoologische Leiterin des Tierparks, erzählt in der neuen Podcast-Folge, ob und wie die Tiere das Ausbleiben der Besucher wahrnehmen: „Das ist von Tier zu Tier unterschiedlich. Ein Haifisch ist beispielsweise nicht so sehr auf Besucher fokussiert wie ein Menschenaffe. Auch umgekehrt betrachten sie nämlich gerne die Besucher. Für die Menschenaffen ist das jetzt ein bisschen so als sei der Fernseher kaputt. Ihnen fehlen die Besucher durchaus.“ Dr. Christine Gohl, die leitende Zootierärztin, antwortet auf die Frage nach einer möglichen Übertragung des Coronavirus von Mensch auf Zootier: „Wir Zootierärzte sind deutschland- und europaweit sehr gut vernetzt und im steten Austausch. Aktuell gibt es keinen Hinweis, dass eine Erkrankung an COVID-19 im Zootierbereich stattgefunden hat. Dennoch wenden wir in unserer täglichen Arbeit sehr hohe Hygienestandards an, um jedes Risiko auszuschließen.“ Jede Episode von „Mia san Tier – Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn“ ist auf der Website des Tierparks unter www.hellabrunn.de/podcast als mp3-Datei zum Download verfügbar. Der Podcast kann zudem auf den Plattformen Spotify, Apple Podcasts und deezer gestreamt und abonniert werden.