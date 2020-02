Gewehr sichergestellt Mit 2,9 Promille und Waffe am Bahnhof in Rosenheim herumspaziert

Die Bundespolizei hat einem völlig betrunkenen Mann am Rosenheimer Bahnhof ein Gewehr abgenommen. Foto: Bundespolizei

Die Bundespolizei hat am Faschingsdienstag, 25. Februar, in Rosenheim einen völlig betrunkenen Mann festgenommen. Er war mit einem Gewehr im Eingangsbereich des Bahnhofs herumgelaufen. Der 43-Jährige trug die Waffe offen in der Hand. Aus der Entfernung war sie von einer echten Schusswaffe nicht zu unterscheiden, so dass die Bundespolizisten in hohem Maß alarmiert waren.