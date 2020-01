Passant meldete Fundgegenstand Herrenlose Reisetasche sorgt für Einsatz am Hauptbahnhof in München

(Foto: 123rf.com)

Am Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen 20.10 Uhr, machte ein Passant am Münchner Hauptbahnhof Polizeibeamte auf eine am südlichen Ausgang des Hauptbahnhofes abgestellte herrenlose Reisetasche aufmerksam.