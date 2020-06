Der Verband hat entschieden Keine Fußball-Saison 2020/21 in Bayern!

Der Bayerische Fußball-Verband hat bestätigt, dass es keine Saison 2020/21 im Herren- und Frauen-Bereich geben wird. 123rf.com

In Bayern gibt es keine Fußball-Saison 2020/21. Zu dieser weitreichenden Entscheidung ist eine vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingesetzte Arbeitsgruppe zum Spielbetrieb in der Coronavirus-Pandemie gekommen. Das Votum des Gremiums sei einstimmig ausgefallen, wie der BFV am Samstag mitteilte.