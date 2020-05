Einhelliger Stadtratsbeschluss Das Freisinger Volksfest fällt heuer aus!

Es war eigentlich zu erwarten, nun ist es amtlich: Das Freisinger Volksfest fällt in diesem Jahr aus. Darüber hinaus sind auch das Altstadtfest und das Marienplatz-Open Air abgesagt.

Freising. Auf Grund der Corona-Pandemie ist eine Durchführung auch der Freisinger Traditionsveranstaltungen in diesem Herbst nicht möglich. Der Stadtrat hat am 30. April einhellig beschlossen, dass das Freisinger Volksfest 2020 nicht stattfindet.

Nach der bereits erfolgten, Corona-bedingten Absage des Münchner Oktoberfestes 2020 war abzusehen, dass auch der Freisinger Stadtrat in der letzten Sitzung der ablaufenden Amtszeit diese bittere Entscheidung würde treffen müssen.

Das 91. Freisinger Volksfest kann also erst im kommenden Jahr – dann von 3. bis 12. September 2021 – gefeiert werden.

Auch das Altstadtfest und das Marienplatz-Open Air müssen heuer entfallen: Wegen der Virus-Pandemie wurden bundesweit vorsorglich bis 31. August auch alle Fest- und Konzertveranstaltungen untersagt. In Freising entfallen damit heuer auch das Altstadtfest, vormals geplant für den 18. Juli, und das zugehörige Open-Air-Konzert am Vorabend (also dem 17. Juli) auf dem Marienplatz.