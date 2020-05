Mindestens 50.000 Euro Schaden Brand in Maschinenhalle in Hohenkammer

Die Feuerwehren hatten den Brand schnell im Griff, trotzdem entstand ein hoher Sachschaden. Foto: 123rf.com

Einen hohen Schaden hat ein Feuer in einer Maschinenhalle bei Hohenkammer am Samstag verursacht. Die Polizei spricht von einem „Sachschaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro“. Verletzt wurde zum Glück niemand.