Unfall mit 1,52 Promille Betrunkener fährt auf der Felge weiter!

Seinen Wagen hat ein 43-Jähriger am frühen Sonntagmorgen regelrecht geschrottet. Nachdem der Mann deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, war er mit seinem Auto unterwegs – und baute prompt einen Unfall. Trotzdem fuhr der Münchner weiter...

Freising. Am Sonntag, gegen 2.20 Uhr, bemerkte eine Streife der Freisinger Polizei einen stark beschädigten Opel Astra, der auf einem Firmengelände in der Mainburger Straße abgestellt war. Dabei war neben einem massiven Frontschaden auch ein Reifen von der Felge gezogen und eine hintere Seitenscheibe gebrochen. Der Fahrer befand sich dabei noch am bzw. im Fahrzeug. Bei der Ansprache des 43-jährigen Münchners stellte sich schnell eine deutliche Alkoholisierung heraus, die bei einem späteren Atemalkoholtest mit 1,52 Promille auch bestätigt wurde.

Da sich der Mann sehr wortkarg zeigte, musste die Ursache der starken Fahrzeugbeschädigung durch eine weitere Polizeistreife gesucht werden, wobei man in der Autobahnausfahrt Freising-Ost schnell fündig wurde. Hier war der Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten überfahren, rund 300 Meter des Grünstreifens durchpflügt und es im Anschluss wieder zurück auf die Fahrbahn geschafft. Schließlich war der 43-Jährige auf der Felge bis in die Stadtmitte von Freising.

Neben dem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, erwartet den Beschuldigten auch ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Der Führerschein wurde demzufolge sichergestellt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.