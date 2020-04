Polizei hat richtigen Riecher „Hoher Seegang“ führt zu größerer Marihuana-Menge

Die Freisinger Polizei fand bei einem 25-Jährigen eine größere Menge Marihuana. Foto: 123rf.com

Den richtigen Riecher bewiesen Zivilfahnder der Erdinger Polizei am Dienstagabend, 28. April, in Freising. Rund 100 Gramm Marihuana transportierte ein 25-Jähriger in seinem Rucksack.