Bei Fragen zur Pandemie Corona-Bürgertelefon am Samstag erreichbar

Aufgrund des Feiertages am Freitag, 1. Mai, ist das Corona-Bürgertelefon auch am kommenden Samstag, 2. Mai, besetzt – und somit für Bürger da, die Fragen zur Covid-19-Pandemie haben.

Landkreis Freising. Das Bürgertelefon am Landratsamt Freising zum Coronavirus ist über das kommende Wochenende zu folgenden Zeiten besetzt: Am Samstag, 2. Mai, ist es zu den gewohnten Zeiten von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 08161/600-601 erreichbar. Am Freitag, 1. Mai, und am Sonntag, 3.Mai, ist das Bürgertelefon dagegen nicht besetzt.

Umfassende Informationen zu, Coronavirus (SARS-CoV-2) bieten außerdem folgende Webseiten des Robert Koch-Instituts und des Bayerischen Gesundheitsministeriums:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html?cms_box=1&cms_current=COVID-19+%28Coronavirus+SARS-CoV-2%29&cms_lv2=13490882

https://www.stmgp.bayern.de/vorsorge/infektionsschutz/infektionsmonitor-bayern/