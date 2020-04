„Limestone Festival“ wurde abgesagt Post Malone darf nicht nach Moosburg kommen

Weitere Auswirkung des Coronavirus: Das „Limestone Festival“ am Aquapark bei Moosburg wurde abgesagt. Foto: 123rf.com

Schlechte Nachricht für alle Festival-Fans und Freunde von Hip Hop, Pop und Urban: Das „Limestone Festival“ am Aquapark bei Moosburg wurde abgesagt. Aufgrund des landesweiten Veranstaltungsverbots bis Ende August haben die Veranstalter FKP Scorpio die Reißleine gezogen und die Premiere vor den Toren Moosburgs abgeblasen. Mega-Star Post Malone und Co. kommen also Mitte Juni nicht in den Landkreis Freising.