Orkantief „Sabine“ am Montag In Stadt und Landkreis Freising fällt die Schule aus!

Am Montag, 10. Februar, findet an den Schulen in Stadt und Landkreis Freising kein Unterricht statt.

Das hat sich im Verlauf des Sonntags abgezeichnet: Aufgrund der möglichen verheerenden Auswirkungen des anrückenden Sturmtiefs „Sabine“ fallen in weiten Bayerns am Montag die Schulen aus. Auch in Stadt und Landkreis Freising.