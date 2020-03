Corona-Virus im Landkreis Freising Zollinger Kindergarten bleibt fünf Tage geschlossen

Das Corona-Virus hat nun auch den Landkreis Freising erreicht. In der Nacht zum Sonntag wurde ein Mann aus dem Landkreis, der sich mit dem Virus infiziert hat, ins Freisinger Klinikum gebracht und dort isoliert untergebracht. Die erste Folge: Der Kindergarten „Kleine Strolche“ in Zolling bleibt zunächst fünf Tage geschlossen. Die Frau des Infizierten arbeitet dort als Erzieherin.

Landkreis Freising. Im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz standen am Sonntagnachmittag neben Landrat Josef Hauner auch Christine Setzepfandt (Leiterin des Gesundheitsamtes Freising) sowie Markus Neumaier, der Ärztliche Direktor des Klinikums Freising, Rede und Antwort.

Der Mann aus dem Landkreis Freising war positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden. Noch in der Nacht zum Sonntag ist er ins Klinikum Freising gebracht und dort isoliert untergebracht worden. Da die Ehefrau des Patienten im Zollinger Kindergarten „Kleine Strolche“ arbeitet, bleibt dieser vorsorglich für die kommenden fünf Tage geschlossen. Ob sich die Frau ebenfalls infiziert hat, steht aktuell noch nicht fest. Die Familie des Mannes bleibt zunächst in häuslicher Quarantäne.

Dass der positiv getestete Mann noch in der Nacht zum Sonntag ins Klinikum Freising gebracht und dort isoliert worden sei, „war vor allem eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Familie“, sagte Christine Setzepfandt, Leiterin des Gesundheitsamts Freising im Rahmen der Pressekonferenz, bei der am Sonntagnachmittag, 1. März, Einzelheiten zu dem Fall bekannt gegeben wurden. „Der infizierten Person geht es relativ gut. Sie zeigt nur leichte Symptome“, sagte PD Dr. Markus Neumaier, Ärztlicher Leiter des Klinikums Freising.

Das Freisinger Krankenhaus und das Gesundheitsamt Freising waren gut auf den Ernstfall vorbereitet. Die räumliche Abschottung von Patienten sei „inzwischen Routine für uns“, so Neumaier. Schließlich würden derzeit auch schwere Influenza-Erkrankte behandelt, die isoliert werden müssen. „Wir sind vom Gesundheitsamt sehr gut vorbereitet worden. Es gab auch bereits Testläufe für den Fall, dass jemand im Landkreis an dem neuartigen Corona-Virus (COVID-19) erkrankt.“

Die Familienmitglieder der Infizierten sind auf das Virus getestet worden, das Ergebnis steht bisher noch aus (Stand Sonntag 19 Uhr). Da eine Person aus der Familie im Kindergarten „Kleine Strolche“ in Zolling arbeitet, bleibt dieser vorsorglich in der kommenden Woche geschlossen. „Dabei geht es um den Schutz einer besonders schützenswerten Gruppe – von Kindern“, sagte Setzepfandt. „Wir haben sofort Kontakt zur Gemeinde Zolling und zum Kindergarten aufgenommen, damit auch die Eltern rechtzeitig informiert sind“, sagte Landrat Josef Hauner. „Ich hoffe, dass sich im Lauf der Woche herausstellt, dass eine Woche Schließung reicht.“

Am späten Samstagabend war die Meldung eines positiven Befundes beim Gesundheitsamt Freising eingegangen. Der Infizierte hatte entsprechende Krankheitssymptome gezeigt und sich daraufhin telefonisch an einen niedergelassenen Arzt gewandt. Dieser bestellte den Mann am Ende seiner Praxiszeit ein und führte den Test unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen durch. Das Gesundheitsamt informierte sofort die Task-Force Infektiologie und organisierte noch in der Nacht zum Sonntag den Transport des Mannes ins Krankenhaus. „Vielen Dank an dieser Stelle ans Klinikum, dass das so komplikationslos und schnell gegangen ist“, sagte Setzepfandt.

Der Mann hatte sich in der vorvergangenen Woche in Köln aufgehalten und dabei engen Kontakt zu einer Person aus dem Landkreis Heinsberg gehabt, wo es bereits viele Corona-Fälle gab. „Das ist die wahrscheinliche Quelle der Infektion.“ Seit Samstagabend laufen die Ermittlungen des Gesundheitsamtes auf Hochtouren. „Wir ergreifen sofort alle Maßnahmen, die erforderlich sind“, so Hauner. Seither werden die Kontaktpersonen des Erkrankten ermittelt, kategorisiert, priorisiert und gegebenenfalls getestet, so Setzepfandt. Großes Lob zollte der Landrat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Gesundheitsamt und Klinikum, die derzeit Leistungen erbrachten, die „über das normale Maß hinausgehen“. Am Gesundheitsamt gibt es seit Ende Januar einen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst.

Unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklungen „werden wir von Tag zu Tag neu entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden müssen“, sagte Landrat Hauner abschließend.