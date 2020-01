Traunsteiner mit großem Herzen Günther Salzmann spendet für städtische Sozialaktion

Große Freude und Dankbarkeit brachte Oberbürgermeister Christian Kegel zum Ausdruck, als in den vergangenen Tagen Günther Salzmann ein ganz besonderes Geschenk überreichte: 5.000 Euro spendete der Traunsteiner für die Sozialaktion der Stadt Traunstein „…die im Dunkeln sieht man nicht“.

TRAUNSTEIN. „Ich habe im Leben viel Gutes erleben dürfen, daher ist es mir ein Anliegen, dass auch denen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Gutes getan werden kann.“, so Günther Salzmann. Die Aktion, die unter der Schirmherrschaft der Gattin des Oberbürgermeisters, Konstanze Reichert-Kegel, steht, wurde vor weit mehr als 30 Jahren von Charlotte Wamsler, Ehefrau des verstorbenen Altoberbürgermeisters Rudolf Wamsler, ins Leben gerufen. Seither wird die Hilfsaktion ununterbrochen und mit großem Erfolg weitergeführt. Dank der überaus großen Spendenbereitschaft vieler Privatpersonen und ungezählter Firmen können Traunsteiner Bürger, die unverschuldet in Not geraten sind, sehr wertvoll und effektiv unterstützt werden. Da die soziale Schere weiter auseinander geht, sind immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen. Die Stadt Traunstein, Oberbürgermeister Christian Kegel und seine Frau und Schirmherrin Konstanze Reichert-Kegel bedanken sich von Herzen bei allen Spenderinnen und Spendern.