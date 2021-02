Inzidenzwert unter 100 Ab Montag Schulbetrieb für bestimmte Klassen und Betrieb von KiTas wieder möglich

Im Landkreis Straubing-Bogen liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Freitag, 19. Februar, bei 47,5 und damit deutlich unter der Marke von 100.

Landkreis Straubing-Bogen. Da mit einem Überschreiten der 100er-Marke auch am Wochenende nicht zu rechnen ist, kann damit im Landkreis Straubing-Bogen ab Montag, 22. Februar, der Schulbetrieb im Präsenzunterricht an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen, den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren einschließlich der Schulvorbereitenden Einrichtungen sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzenten in den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weiterer Förderbedarf, an den Schulen für Kranke in Abstimmung mit den Kliniken und in den Abschlussklassen der übrigen Schulen gemäß Paragraf 18 Absatz 1 Satz 1 der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wieder stattfinden.

Es liegt in der Verantwortung der einzelnen Schulen, den Mindestabstand von 1,5 Metern auch in den Unterrichtsräumen einzuhalten oder bei Bedarf in den Wechselunterricht überzugehen.

Maßgeblich ist der Standort der Schule, nicht der Wohnort der Schülerinnen und Schüler. Ebenso ist ab Montag, 22. Februar, angesichts der Inzidenz von unter 100 auch der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagesstätten unter Beachtung des aktuell geltenden Rahmen-Hygieneplanes gestattet.