Kurse des AELF Hier gibt es Unterstützung im Bereich Ernährung und Bewegung von Kindern

Am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Straubing erhalten Schwangere, junge Eltern/Familien und Groß- und Pflegeeltern kompetente Unterstützung im Bereich Ernährung und Bewegung.

Straubing. Durch die momentane Situation finden die Seminare online statt. Gerne kann man sich einen Überblick über alle Angebote auf der Homepage verschaffen. Einige Seminare können in den kommenden Wochen gebucht werden.

Der Geschmack „süß“ ist den Menschen angeboren, kein Wunder also, dass bereits sehr kleine Kinder auf Süßes stehen und bisweilen lautstark danach verlangen! Geben die Eltern nach, können über den Tag verteilt viele „Extra“-Kalorien zusammenkommen. Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer erfahren, wie viel Zucker sich in beispielhaften Produkten versteckt und wie sie „Zucker“ auf der Packung finden. Sie lernen wie diese „Extra-Portionen“ nach der Ernährungspyramide beurteilt werden und vielleicht wird das Bewusstsein für den „Nebenbei-Konsum“ von Süßem geschärft. Der Kurs „Naschen erlaubt? Sinnvoller Umgang mit Süßem“ findet am 25. Februar von 18.30 bis 20 Uhr mit Daniela Groß (Bachelor für Ernährung ) statt.

Mit der Schwangerschaft treten viele Fragen für die werdende Mutter auf. In dieser Veranstaltung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Energiebedarf und die ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung in der Schwangerschaft kennen und erfahren, auf welche Nährstoffe besonders zu achten ist. Weiterhin erhalten sie Antworten auf wichtige, aktuelle Fragen wie zum Beispiel: Wie hoch sollte die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft sein? Ist Nahrungsergänzung sinnvoll? Kann ich mich vegetarisch oder vegan ernähren? Welche Lebensmittel sollte ich vermeiden? Der Kurs „Gesunde Ernährung in der Schwangerschaft“ findet am 3. März von 18 bis 19.30 Uhr mit Diplom-Oekotrophologin Karoline Thannhuber statt.

Am Ende des ersten Lebensjahres kann das Kind am Familienessen teilnehmen, vorausgesetzt, es ist kindgerecht zubereitet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, das natürliche Essverhalten zu fördern und die Gründe für die Weigerung kennen. Oft werden die Portionsgrößen und Zusammensetzung für Kinder überschätzt. Durch die Lebensmittelpyramide wird anschaulich dargestellt, welche Lebensmittel und Mengen für Ihr Kind gut sind. Der Kurs „Essen am Familientisch ab Ende des ersten Lebensjahrs“ findet am 9. März von 18.30 bis 20 Uhr mit Daniela Groß statt.

Täglich raus an die frische Luft! Mutig sein und Ausprobieren machen Ihr Kind stark. Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten überall! Ein Kind liebt spielerische Entdeckungsreisen im Freien. Durch vielfältige Bewegungserfahrungen lernen Babys und Kinder sich und ihre Umwelt kennen. Mit Hilfe von Bewegung erfahren Babys und Kinder Erfolgserlebnisse und entwickeln Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Eltern erhalten Tipps und viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und Spiel und Spaß im Freien. Die Outdoor-Veranstaltung „Raus in die Natur und an die frische Luft! Spiel und Spaß bei jedem Wetter“ findet am 9. März und am 20. April jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Tierpark mit Übungsleiterin Gerda Bachl-Staudinger.

Die kostenfreien Online-Seminare finden über die Plattform WebEx statt. Technische Voraussetzungen sind ein internetfähiges Ausgabegerät (Smartphone, Tablet, Computer oder Laptop).