Infotag FOS/BOS informiert mit Livestream

Foto: Berufliche Oberschule Straubing/Dr. Otto Heitzer

Wer Einblick in den Schultyp der Fachoberschule (FOS) oder Berufsoberschule (BOS) haben möchte, kann sich am Samstag, 6. Februar, in einem Livestream über Bildungswege, Abschlüsse und die verschiedenen Ausbildungsrichtungen informieren.