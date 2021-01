9. bis 11. Februar Einladung zu den digitalen Schnuppertagen „Latein“ am Johannes-Turmair-Gymnasium

Vom 9. bis zum 11. Februar lädt das Johannes-Turmair-Gymnasium in Straubing alle interessierten Grundschüler und deren Eltern ein zu digitalen Schnuppertagen, an denen sie das Fach Latein kennenlernen können. Latein wird am „Turmair“ als erste oder zweite Fremdsprache angeboten.

Straubing. Die Kinder dürfen an einer Latein-Schnupperstunde bei Schulleiterin Andrea Kammerer teilnehmen; hierzu finden am 9., 10. und 11. Februar – jeweils um 14, 15 und 16 Uhr – Videokonferenzen in Kleingruppen statt.

Für die Eltern hat der Fachdidaktiker und Lehrbuchautor Clement Utz einen Vortrag bereitgestellt, der ab sofort auf der Homepage des Turmair-Gymasiums im Internet unter www.turmair-gymnasium.de abrufbar ist. Er beleuchtet, warum es sich lohnt, Latein zu lernen, worauf es beim Lateinlernen ankommt, dass es gar nicht so schwer ist, in Latein Erfolge zu erzielen, und welche Lernhilfen es gibt. Utz und die Lateinlehrer des Johannes-Turmair-Gymnasiums beantworten in kurzen Videokonferenzen am 10. und 11. Februar, jeweils um 19 Uhr, auch gerne individuelle Fragen.

Eine Anmeldung bis spätestens 5. Februar ist erforderlich für die Fragerunde mit Herrn Utz und für den Schnupperunterricht (bitte Wunschtermine angeben!), und zwar per Mail an direktorat@turmair-gymnasium.de.