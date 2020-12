Die Stadtbibliothek Straubing stellt den Dienstbetrieb über Weihnachten und Neujahr komplett ein

Die Stadtbibliothek im Salzstadel, die Stadtbildstelle und die Stadtteilbibliothek Straubing-Ost stellen den Dienstbetrieb über Weihnachten und Neujahr komplett ein. Das betrifft vor allem den Abholservice.

Straubing. In der Zeit vom 21. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 wird kein Abholservice angeboten. Auch das Telefon ist nicht besetzt. In dringenden Fällen können Nutzerinnen und Nutzer eine Mail an stadtbibliothek@straubing.de senden, welche beantwortet werden. Fällige Medien können natürlich nach wie vor über die Medienklappe im Salzstadel abgegeben werden, diese wird täglich geleert. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Medienklappe allerdings über Silvester vom 30. Dezember 2020 bis zum 1. Januar 2021 geschlossen. Die eBibliothek mit ihren Angeboten steht rund um die Uhr zur Verfügung.

„Das gesamte Team der Stadtbibliothek Straubing wünscht ihren Nutzerinnen und Nutzern besinnliche und friedvolle Weihnachtstage sowie ein gesundes und glückliches neues Jahr 2021!“