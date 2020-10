Wintersemester 20/21 Deutlich mehr Studierende am TUM Campus Straubing

Foto: ProLehre/TUM

Am Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit der Technischen Universität München (TUM) gibt es einen neuen Höchststand an Studierenden: Zum anstehenden Wintersemester haben sich fast 550 Studierende in Straubing eingeschrieben – das sind rund ein Viertel mehr als zum Start ins vergangene Wintersemester. Die Zahl der Erstsemester liegt ebenfalls höher: rund 230 junge Menschen beginnen ein Bachelor- oder Masterstudium am TUM Campus Straubing.