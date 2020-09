Mobilität Der Landkreis setzt weitere Verstärkerbusse im Schülerverkehr ein

Der Landkreis Straubing-Bogen hat die Verstärkerbusse für den Schülerverkehr im Laufe der ersten beiden Schulwochen ausgeweitet. Zusätzlich zu den sechs Verstärkerbussen zum Schuljahresbeginn werden jetzt drei weitere Verstärkerbusse eingesetzt, die insgesamt fünf weitere Linien abdecken.

Landkreis Straubing-Bogen. Neu hinzugekommen ist die Linie 4 Pondorf-Kirchroth-Straubing, an den Schultagen morgens nun bereits seit dem 11. September zusätzlich bedient wird. Ebenso einen eigenen zusätzlichen Verstärkerbus erhält seit 13. September die Linie 13 Neukirchen-Bogen-Oberalteich, die zum Schuljahresbeginn mit der Linie 14 noch durch einen gemeinsamen Verstärker bedient wurde. Neu ist seit der zweiten Schulwoche auch ein gemeinsamer Verstärkerbus am Morgen für die Linien 38/39/40 Hirschling-Mallersdorf-Neufahrn.

Verstärkerbusse fahren grundsätzlich zu den gleichen Zeiten wie im normalen Fahrplan. Lediglich der Verstärkerbus der Linie 10 fährt drei Minuten früher. Sämtliche Verstärkerbusse sind ausschließlich für den Schülerverkehr bestimmt, ein Kartenverkauf findet nicht statt.

„Wir haben auch mit unseren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Situation vor Ort verfolgt und dann auch – wie zu Schuljahresbeginn angekündigt – reagiert“, sagt Richard Vaith, zuständiger Sachbearbeiter am Landratsamt. Dabei hat man auch noch weitere Linien bzw. Zeiten im Blick. So fuhr am Freitag, 18. September, bereits ein Verstärkerbus am Mittag auf der Linie 30 Steinach-Bogen. Hier hat man auch den Donnerstagmittag im Blick. Weiter intensiv verfolgt wird von Montag bis Donnerstag mittags auch die Linie 4 Straubing-Kirchroth. Ebenso die Linie 16 Niederwinkling-Bogen-Straubing am Morgen und die Linie 16 Bogen-Schwarzach am Mittag. Und auch auf der Linie 23 Salching-Aiterhofen denkt man am Morgen über einen eigenen Verstärkerbus nach.