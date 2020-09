46 neue Lehrerinnen und Lehrer „Die Herausforderungen werden immer mehr“

Die Junglehrerinnen und Junglehrer gemeinsam mit den Schulamtsdirektoren, den Personalrat, den Seminarlehrerinnen, sowie Landrat Josef Laumer und 3. Bürgermeister Werner Schäfer. Foto: LRA

Der Schulalltag beginnt am Dienstag nicht nur für die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Straubing-Bogen und in der Stadt Straubing, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Und darunter sind in diesem Jahr im Schulamtsbereich Straubing (Stadt und Landkreis) auch 46 neue Lehrerinnen und Lehrer.