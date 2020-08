Jetzt anmelden Die Vortragsreihe der „KoKi“ startet im September wieder

Die Vortragsreihe der beiden „KoKi“-Stellen in Zusammenarbeit mit Donum Vitae e. V. wurde im März 2020 wegen Corona jäh gestoppt. Ab September 2020 soll sie nun aber wieder stattfinden. Das haben die gemeinsamen Planungsgespräche Ende Juli ergeben.

Landkreis Straubing-Bogen. Jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelung. Aus diesem Grund ist die Platzzahl für die Vorträge begrenzt und es können keine Babys mitgebracht werden. Zu den Vorträgen ist ab sofort eine Anmeldung erforderlich und möglich!

Die Vortragsreihe startet im September mit dem Kurs „Babyhandling – wie man ein Baby richtig hochhebt und trägt“ am Dienstag, 15. September, von 9.30 bis 11 Uhr. Oft ist man unsicher im Umgang mit dem Neugeborenen und weiß nicht, was das Baby schon alles kann. Mit den richtigen Handgriffen stärken Sie ihre Sicherheit im Umgang mit dem Baby und vermitteln ihrem Baby Sicherheit, Geborgenheit, Unterstützung und Nähe. Sie können es so in seiner Entwicklung bestmöglich fördern. Referentin ist Susanne Fuchs, Physiotherapeutin und Psychologin. Der Kurs findet om Familienhaus der Christuskirche Straubing, Eichendorffstraße 11, Raum 13 im ersten Stock statt.

Die Anmeldung für den Kurs Babyhandling erfolgt bei Rosi Rinkl, „KoKi“ Landkreis Straubing-Bogen, unter der Telefonnummer 09421/ 973-219 oder per Mail an koki@landkreis-straubing-bogen.de.