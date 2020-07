P-Seminar Das Anton-Bruckner-Gymnasium unterstützt die „Gesundheitsregion plus“ bei der Diabetesprävention

Diabetes Mellitus – weltweit sind viele Millionen Menschen von dieser Krankheit betroffen. Vor allem in der westlichen Wohlstandsgesellschaft sind die Zahlen in den letzten Jahren rapide angestiegen. Auch in Deutschland ist diese Entwicklung zu beobachten, der größte Teil aller Diabetes-Fälle sind, laut dem Bundesministerium für Gesundheit, Diabetes Mellitus Typ 2 Erkrankungen.

Straubing. Diese Art der Zuckerkrankheit lässt sich auf bestimmte Verhaltensweisen der Wohlstandsgesellschaft, wie eine ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel, zurückführen. Erschreckenderweise treten diese Faktoren heutzutage häufig schon im Jugendalter auf, es gibt also keinen reinen „Altersdiabetes“ mehr.

Genau hier knüpft das P-Seminar des Anton-Bruckner-Gymnasiums (ABG) an. Mit der Konzeption von mehreren Trainingseinheiten speziell zur Prävention von Diabetes Mellitus Typ 2 hat es zum Ziel, Straubing und seine Bürger ein Stück weit gesünder zu machen und zur Vorsorge aufzufordern. Das Konzept des Seminars beruht darauf, dass Kinder beziehungsweise Jugendliche vom ABG zusammen mit ihren Großeltern oder älteren Nachbarn an einem von den Schülern veranstalteten Sportprogramm teilnehmen. Der Spaß und die Bewegung stehen hierbei natürlich im Vordergrund. Zudem ist den Projektinitiatoren wichtig, dass die Teilnehmer über den Diabetes aufgeklärt und sensibilisiert werden. Die Schüler des Seminars sind sich einig: „Wir wollen nachhaltig zu einem gesunden Lebensstil mit viel Bewegung und ausgewogener Ernährung animieren – unabhängig von, und vor allem auch nach den Trainingseinheiten.“ Dabei arbeitet das P-Seminar eng mit der Gesundheitsregion plus und der AOK Straubing zusammen, die als Partner sowohl finanziell als auch fachkundlich zur Seite stehen. Infolge der Zusammenarbeit mit der Gesundheitsregion plus, können die Teilnehmer des Sportprogramms außerdem einen Stempel für ihren Bewegungspass beim Projekt „SPAS2“ der Gesundheitsregion plus erhalten. Dieses Diabetespräventionsprojekt unter der Leitung von Dr. Julia Weigand wird ebenfalls im Rahmen der Gesunden Kommune von der AOK gefördert.

Aufgrund der corona-bedingten Vorgaben und Einschränkungen musste das P-Seminar umstrukturieren und arbeitet nun, anstatt an Präsenzveranstaltungen unter anderem an einem Onlineangebot.

Gerade in der Corona-Zeit, während der immer mehr Arbeitnehmer im Home Office sind, wird der Bewegungsmangel stetig zentraler und damit auch das Projekt zunehmend bedeutender. Geplant ist daher eine Online-Präsentation der erarbeiteten Ergebnisse rund um Diabetes Mellitus Typ 2, gesunde Ernährung und Bewegung bis ins hohe Alter. Dazu sollen insgesamt sieben einfache Übungen für Zuhause visualisiert und zusätzlich eine Art Bewegungsprotokoll zur Verfügung gestellt werden, mit dem sich die täglichen Fortschritte der Teilnehmer festhalten lassen. Nebenbei hat dies zusätzlich den Effekt, dass die Projektinitiatoren Jugendliche und Senioren auch über die eigentliche Zielgruppe des ABG hinaus erreichen. Das Seminar bietet die optimale Anleitung für einen ausgewogenen „Corona-Alltag“, bei dem weder die Bewegung noch die gesunde Ernährung zu kurz kommen. Inhalte und Übungen werden über die örtliche Presse und die Gesundheitsregion plus an die Bürger/innen herangetragen werden.

Sobald es möglich ist, werden die Trainingseinheiten natürlich auch wieder in Form von Präsenzveranstaltungen angeboten – eventuell auch als Outdoor-Angebote. Bis dahin können sich Senioren online fit halten – und neben dem Anreiz zur Bewegung auch mit Unterstützung ihrer Enkelinnen und Enkel im Umgang mit modernen Medien fit werden. Wenn das kein Anreiz ist …