Studieren in Straubing Informationen zu Studiengängen und Bewerbung – Webinar für Schüler aus der Region

Studierende unterhalten sich am TUM Campus Straubing. Foto: Heddergott/TUM

Was kann ich als angehender Abiturient in Straubing studieren? Welche Voraussetzungen sind für ein Studium notwendig? Und welche Berufsmöglichkeiten stehen mir mit einem Abschluss in Straubing offen? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit der Technischen Universität München (TUM) Studieninteressierten aus Straubing und Umgebung am Dienstag, 7. Juli, von 18 bis 19 Uhr, in einem Webinar.