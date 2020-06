„Niederbayern forscht!“ Niederbayernweite Initiative zur Förderung früher MINT-Bildung gestartet

Mit einer Videokonferenz ist am Freitag, 29. Mai, die Initiative „Niederbayern forscht!“ gestartet. Unter diesem Titel haben sich sieben niederbayerische Regionen zusammengeschlossen, um frühe MINT-Bildung in Kita und Grundschule zu fördern.

Straubing. Mit dabei sind die Landkreise Dingolfing-Landau und Freyung-Grafenau, Stadt und Landkreis Landshut, Stadt und Landkreis Passau, die Landkreise Regen und Rottal-Inn und die Stadt Straubing mit dem Landkreis Straubing-Bogen. Die gemeinsame Projektumsetzung koordiniert Ulrike Greindl von „Caminos Consulting“.

Alle Regionen sind Netzwerkpartner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Die gemeinnützige Stiftung engagiert sich für frühe Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- und Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten.

Kern der Zusammenarbeit von „Niederbayern forscht!“ ist das gemeinsame Programmheft für Niederbayern. Dadurch haben pädagogische Fachkräfte und Grundschullehrkräfte in Niederbayern eine große Bandbreite an Fortbildungsthemen sowie mehr Termine und Veranstaltungsorte zur Auswahl. „Darüber hinaus arbeiten wir bei der Akquise und Ausbildung von Trainerinnen und Trainern und bei der Öffentlichkeitsarbeit zusammen“, erklärt Carolin Riepl, MINT-Managerin der MINT-Region Straubing-Bogen und eine der Initiatorinnen von „Niederbayern forscht!“. In den nächsten Wochen findet eine breit angelegte Umfrage bei den Kitas und Horten in allen sieben Regionen zum Thema frühe MINT-Bildung statt. Die Ergebnisse fließen in die Programmplanung der lokalen Netzwerkpartner ein und dienen als Grundlage, um Kitas und Horte optimal bei der Vermittlung von früher MINT-Bildung zu unterstützen. „Die überregionale Zusammenarbeit ist sowohl für die lokalen Netzwerkpartner als auch die Kitas und Grundschulen in Niederbayern ein Gewinn. Deshalb unterstützt die Stiftung gerne die Kooperation der niederbayerischen Netzwerkpartner,“ meinen Laura Bastine und Monika Sperrer, Länderreferentinnen für Bayern bei der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

Studien haben gezeigt, dass frühe MINT-Bildung bei Kindern einen wichtigen Grundstein für Lernfreude und Selbstbewusstsein in den MINT-Fächern legt. Wichtig ist dabei, dass die Angebote regelmäßig stattfinden und die Qualität stimmt. Bei den Fortbildungen vom „Haus der kleinen Forscher“ erhalten pädagogische Fachkräfte das Fachwissen und die methodischen Kompetenzen, um den Kindern eine hochwertige Lernbegleitung beim Entdecken von MINT bieten zu können. Ansprechpartnerin für das Programm von „Haus der kleinen Forscher“ in der Region Straubing/Straubing-Bogen ist Carolin Riepl von der MINT-Region Straubing-Bogen, erreichbar unter der Telefonnummer 09421/ 94461166. Weitere Informationen zur Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ gibt es im Internet unter www.haus-der-kleinen-forscher.de.