„Ich schaff das alleine“ Polizei und „Gesundheitsregion plus“ verweisen auf den Schulweg zu Fuß und Nutzung der Halteempfehlungen

Nach und nach fängt für unsere Schüler die Schule wieder an. Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, dass die Kinder viel Bewegung und frische Luft bekommen, um die Abwehrkräfte und das Immunsystem zu stärken. Daher erinnern die Polizei und die „Gesundheitsregion plus“ nochmal an das Projekt „(Mehr) Sicherheit vor Straubings Grundschulen“ und an die Halteempfehlungen um jede Straubinger Grundschule.

Straubing. Gerade jetzt wo noch etwas weniger Verkehr ist und auch die Situation um die Schulen „lockerer“, bietet es sich an, die Kinder den Schulweg zu Fuß bestreiten zu lassen oder aber sie in der Umgebung aussteigen zu lassen, sodass sie die letzten Meter alleine gehen können. Mit frischer Luft, Bewegung am frühen Morgen und einem Plausch mit Freunden auf Abstand auf dem Schulweg lässt sich dann leichter und konzentrierter in den Unterricht starten. Schulkinder verstehen auch bereits, dass wir uns aktuell in einer besonderen Situation befinden und gewisse Schutzmaßnahmen wie Abstand und Hygiene wichtig sind; somit sollte der gemeinsame Schulweg an der frischen Luft kein Risiko darstellen. Selbstverständlich sollten Eltern dies noch einmal thematisieren.

„Im Rahmen der Verkehrserziehung ist es unabdingbar, Kinder so früh wie möglich an ein eigenständiges, verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr zu gewöhnen“, so Polizeihauptmeister und Projektleiter Frank Heindl. Sandra Krä von der „Gesundheitsregion plus“ betont, wie wichtig die Bewegung an der frischen Luft schon am frühen Morgen und der Austausch mit dem Schulfreund am Nachhauseweg von der Schule sei. Nicht nur gesundheitlich, auch, was das Selbstwertgefühl der Kinder anbelange: „Wir haben die Kinder einer Straubinger Grundschule mal gefragt, was sie persönlich an den Halteempfehlungen gut finden. Dabei hat uns eine Antwort sehr beeindruckt: „Meine Eltern trauen mir zu, dass ich es alleine schaffe und ich kann das, da können sich meine Eltern auf mich verlassen“, so ein Schüler. Auch diesen Aspekt darf man beim Projekt nicht unterschätzen.“ Daher wünschen die Polizei und die „Gesundheitsregion plus“ allen Schülern, die gestartet sind oder wieder starten dürfen, einen sicheren Schulweg und viel Freude an der Bewegung.