Die Besten Niederbayerns Vier IHK-Preisträger aus dem Landkreis Straubing-Bogen

34 Preisträger des IHK-Preises haben vor Kurzem von der IHK Niederbayern neben einem Glaspokal auch ein Preisgeld von je 1.000 Euro für ihre hervorragenden Bildungsleistungen erhalten. 31 von ihnen haben in der beruflichen Weiterbildung mit Bestnoten im Jahr 2019, drei durch akademische Abschlussarbeiten mit besonderem Wirtschaftsbezug geglänzt. Vier dieser IHK-Preis-Träger kommen aus dem Landkreis Straubing-Bogen.

Straubing-Bogen. Kaufmännisches und technisches Wissen verknüpfte Alexander Furman als Technischer Betriebswirt in hervorragender und damit künftig auch in entscheidender Weise. Damit alles rund läuft, stehen Fachlageristen immer „just-in-time“ parat und Reinhard Heiß kümmert sich als ausgezeichneter Logistikmeister darum, dass bis hin zur Lagertechnik auch das ganze Umfeld passt. Betriebsabläufe aus wirtschaftlicher wie technischer Sicht überblicken und koordinieren, das kann Barbara Schmid als Technische Betriebswirtin in Perfektion. Logistiklösungen zu entwickeln ist die Aufgabe von Silvia Spitlbauer als beste Fachwirtin für Logistiksysteme.

IHK-Präsident Thomas Leebmann und Wirtschaftsminister Bernd Sibler betonten bei der Preisverleihung, dass sich im Rahmen der feierlichen Verleihung der IHK-Preise 2019 berufliche und akademische Qualifikation auf Augenhöhe und gleicher Wertschätzung begegnen. Vor diesem Hintergrund sei es sehr zu begrüßen, dass mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes ergänzend neue Fortbildungsabschlussbezeichnungen, wie „Bachelor Professional“ oder „Master Professional „eingeführt werden. Leebmann wertete diese Entscheidung als „richtigen und mutigen Schritt und zugleich als offenes Bekenntnis für eine echte und gelebte Gleichwertigkeit, trotz aller Verschiedenartigkeit zwischen akademischen Abschlüssen und beruflichen Fortbildungsabschlüssen“ und betonte mit Hinblick auf die vielfältigen Herausforderungen in der niederbayerischen Wirtschaft: „Kein Talent darf verlorengehen.“