Auf die Plätze – Science – Slam! Wissenschaft mit Herz und Humor im Rittersaal

Sie wollten schon immer mal wissen, was es eigentlich mit diesen nachwachsenden Rohstoffen auf sich hat, von denen alle reden? Womit sich die Studenten und Professoren des TUM Campus Straubing den ganzen Tag lang beschäftigen? Und warum deren Forschungsthemen so eine große Bedeutung für unser aller Zukunft haben?

Ortsmarke. Am Montag, 23.3., um 18:30 Uhr im Rittersaal erfahren Sie all dies und noch vieles mehr. Im Rahmen des Co.Libri Literaturfestivals findet dort das große Finale des Science-Slams des TUM Campus statt, bei dem die besten Slammerinnen und Slammer Straubings gegeneinander antreten und um Ruhm und Ehre wetteifern.

In mehreren Vorentscheiden wurden bereits die Publikumsfavoriten - drei Gymnasiasten und zwei Studenten oder Mitarbeiter der TU - ermittelt, die ihre Schule bzw. Universität im Finale vertreten dürfen. Dort treffen sie auf je einen Vertreter von C.A.R.M.E.N. e.V. und dem Technologie- und Förderzentrum (TFZ).

Doch was ist überhaupt ein Science-Slam? Bei diesem Turnier stellen Wissenschaftler und solche, die es noch werden wollen, innerhalb von 10 Minuten ihre Forschungsthemen einem Laienpublikum vor. Ziel ist es, ein komplexes Thema kurz und knackig auf den Punkt zu bringen und möglichst anschaulich zu präsentieren. Dabei geht es nicht nur darum, wissenschaftliche Inhalte korrekt und allgemeinverständlich wiederzugeben, sondern auch das Publikum zu unterhalten, zum Lachen zu bringen und mit seiner Leidenschaft anzustecken. Das Besondere: Die Bewertung der Kurzvorträge erfolgt nicht durch eine Fachjury, sondern jeder Zuhörer darf seine Stimme abgeben. Am Ende des Abends steht dann fest, wer seine Aufgabe am besten gemeistert hat. Nur wer es schafft, sowohl Kopf als auch Herz der Besucher für sich zu gewinnen, hat eine Chance auf den Sieg.

Der bekannte Science-Slam-Moderator Philipp Schrögel führt humorvoll und mitreißend durch den Abend, sorgt dafür, dass alle Regeln eingehalten werden und hilft am Ende bei der korrekten Auswertung der Stimmen.

So richtig Spaß macht ein Science-Slam aber nur, wenn ein lebhaftes Publikum für Stimmung sorgt. Dabei sind nicht nur Mitschüler und Kommilitonen gefragt, die die Vertreter ihrer Schule oder Uni lautstark anfeuern, sondern jeder Interessierte ist herzlich eingeladen, teilzunehmen und live zu erleben, wie die Wissenschaft auf die Bühne kommt. Ein großer Spaß, bei dem man ganz nebenbei auch noch etwas lernt!

Die Teilnahme ist kostenlos. Aus organisatorischen Gründen wird jedoch um Anmeldung unter Science-Slam@cs.tum.de gebeten.