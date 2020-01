Es ist gar nicht so schwer! Schnupperabend „Latein“ am Johannes-Turmair-Gymnasium

little Boy in eyeglasses with big backpack. School, kid, rucksack. Cheerful smiling little boy opens his mouth in surprise. Looking at camera. School concept. Back to School (Foto: nata_zhekova - stock.adobe.com)

Am Donnerstag, dem 13. Februar 2020, um 18.00 Uhr lädt das Johannes-Turmair-Gymnasium alle interessierten Grundschüler und deren Eltern ein zu einem Abend, an dem sie das Fach Latein kennenlernen können. Latein wird am „Turmair“ als erste oder zweite Fremdsprache angeboten.