Burglengenfeld 100-Tages-Bilanz sehr positiv – Betreuung im neuen Kinderhaus gut angelaufen

Über 100 Tage sind seit dem Betreuungsstart im neuen Johanniter-Kinderhaus in Burglengenfeld vergangen. Trotz der pandemiebedingt unüblichen Startbedingungen fällt das erste Zwischenfazit positiv aus.

Burglengenfeld. Stadt und Johanniter mit guter Kooperation

Bereits Anfang September 2020 wurde bekannt, dass die Johanniter in Ostbayern die Trägerschaft für ein neues Kinderhaus in Burglengenfeld übernehmen werden. Dann ging alles ganz schnell, sodass bereits ab 2. November 2021 die Kinderbetreuung in der Ludwig-Erhard-Straße starten konnte. „Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Johannitern bei der Kinderkrippe ‚Naabtalzwerge‘ waren die Leitungen kurz. Mit der schnellen Umsetzung konnten wir dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen entgegenwirken“, so Burglengenfelds Bürgermeister Thomas Gesche. Die neue Kindereinrichtung in Modulbauweise bietet in zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt sowie in zwei Kinderkrippengruppen mit jeweils zwölf Plätzen für Kinder ab einem halben Jahr insgesamt 74 Betreuungsplätze an. „Mit der Stadt Burglengenfeld hat die Zusammenarbeit beim neuen Johanniter-Kinderhaus sehr gut geklappt, die Einrichtung ist gut gebucht und für das erneute Vertrauen bei der Kindebetreuung möchten wir uns natürlich bei der Stadt Burglengenfeld ganz herzlich bedanken“, so Martin Steinkirchner, Regionalvorstand der Johanniter in Ostbayern.

In Kindergarten und Krippe sind noch Plätze frei

Trotz der widrigen Startbedingungen aufgrund der Corona-Pandemie, kann die Einrichtung auf einen positiven Start zurückblicken: Neben dem Gebäude, das von Grund auf neu errichtet wurde, und dem komplett neu zusammengestellten Betreuungspersonal, mussten sich Alltagsprozesse und Gewohnheiten erst finden. Allerdings haben sich laut Ramona Faltermeier, Leitung Johanniter-Kinderhaus Burglengenfeld, „viele Abläufe bereits recht schnell etabliert und auch ein Großteil der Betreuungsplätze ist bereits vergeben.“ Vor allem der Kindergarten ist sehr gut gebucht. Auch in der Kinderkrippe sind bereits viele Plätze belegt, allerdings gibt es hier noch ein paar freie Plätze zu vergeben. Hierfür, aber auch für einen Betreuungsplatz im Kindergarten können interessierte Eltern über das Anmeldeformular auf der Homepage des Kinderhauses im Internet unter www.johanniter-kinderhaus-burglengenfeld.de oder per Mail an kinderhaus.burglengenfeld@johanniter.de ihr Kind vormerken lassen. Derzeit sind auch im neuen Kinderhaus täglich lediglich Kinder zur Notbetreuung und dennoch wird bereits für die Zukunft nach dem Lockdown geplant.

Mit Kreativwerkstatt und Waldtag

Das neue Johanniter-Kinderhaus verfügt neben lichtdurchfluteten Gruppenräumen auch über eine sogenannten „Kreativwerkstatt“ und großzügige Speisesäle, in denen die Kinder täglich frisches Essen serviert bekommen. Hinzu kommt ein großer Garten, der nah am Wald gelegen ist. Daher soll es künftig auch einmal im Monat einen „Waldtag“ geben. Das Profil der Einrichtung wird im Laufe des Betreuungsjahres gemeinsam mit den Kindern und den Eltern festgelegt. Ebenso ist soll bald auch der Einrichtungsname feststehen. Unter dem Stichwort „Partizipation“, sind auch bei diesem Prozess Kinder, Eltern und das Betreuungspersonal voll eingebunden.

Weitere Informationen zum Johanniter-Kinderhaus Burglengenfeld gibt es bei Einrichtungsleitung Ramona Faltermeier unter der Telefonnummer 0171/ 4740671. Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz zum September 2021 erfolgt über den unverbindlichen Vormerkbogen unter www.johanniter-kinderhaus-burglengenfeld.de oder per Mail an kinderhaus.burglengenfeld@johanniter.de.