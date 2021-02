Noch freie Plätze Anmeldung für die Kinderhäuser in Teublitz noch möglich

Blick auf das AWO-Kinderhaus „Rappelkiste“ in Teublitz. Foto: Georg Beer

Anmeldungen von Kindern für das katholische Kinderhaus „Herz-Jesu“ und für das AWO-Kinderhaus „Rappelkiste“ in Teublitz sind noch möglich. Die Anmeldung kann aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr jedoch nur per Mail erfolgen.