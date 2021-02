Softwarelösungen Videokonferenzen und Cloud für alle Schulen

So sieht das digitale Werkzeug für den Distanzunterricht aus. Mittels einfach bedienbarer Softwarelösungen lernen die Schüler im Amberg-Sulzbacher Land von zuhause aus. Foto: Jörg Gebert / Medienzentrum Amberg-Sulzbach

Eine Abkehr vom Distanzunterricht in Bayern ist noch nicht in Sicht. Bis auf weiteres werden die Schüler der Landkreisschulen im Amberg-Sulzbacher Land per Computer, Maus und Videokonferenzen am Unterricht teilnehmen. Für die Mitarbeiter des Medienzentrums Amberg-Sulzbach heißt das seit Monaten: Extra-Fleißarbeit!