Burglengenfeld Bibliothek to go – Sonderservice während des Lockdowns

Foto: Michael Hitzek

Die Stadtbibliothek Burglengenfeld bietet einen kontaktlosen Abholservice an. Leserinnen und Leser können online im WebOpac der Bibliothek ihr Wunschmedium aussuchen und telefonisch unter der Nummer 09471/ 605654 oder per Mail an stadtbibliothek-burglengenfeld@t-online.de reservieren.