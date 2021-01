Bildung Keine Corona-Müdigkeit in Wackersdorf – der Jugendtreff startet durch

Der Wackersdorfer Jugendtreff hat seinen Jahresbericht für 2020 herausgegeben. Trotz der Einschränkungen und mehrwöchiger Schließungen im Zuge der Lockdowns besuchten 539 Kinder den Treff im MGH an den 59 Öffnungstagen. Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen beschritt der Jugendtreff neue Wege: Seit Mai ist die Einrichtung bei Facebook, seit Oktober auch auf Instagram vertreten.

Wackersdorf. Das Angebot ist so vielseitig wie die jungen Besucherinnen und Besucher. Im vergangenen Jahr standen mehrere kreative und sportliche Angebote wie ein Stencil-Workshop mit Graffiti-Künstler Markus Raab oder ein Bike-Workshop mit Sebastian Bernhard von Sunshine Bikes Steinberg auf dem Plan. Der Jugendtreff veranstaltete auch Kinovorführungen, eine Date-Night zum Valentinstag und einen Chill & Grill-Abend. Im Herbst konnte auch wieder eine der beliebten Jugendsprechstunden mit dem Schwandorfer Frauenarzt Dr. Fadel durchgeführt werden. Vor allem im Frühjahr und Richtung Winter war das Leben des Jugendtreffs durch Corona geprägt. Die Macherinnen des Jugendtreffs, Christina Schwarzfischer und Sigrid Götzer, brachten den Jugendtreff in Zeiten von Lockdowns über Facebook und Instagram einfach zu den Jugendlichen nach Hause. Alleine über Facebook wandte man sich auf der Seite des Mehrgenerationenhauses in 17 Aktionen und Postings an die jungen Menschen. Verschiedene Challenges, kleine Sport- und Kochkurse und allerlei kreative Ideen gegen einen Lockdown-Koller kamen hervorragend an: Der eigene Instagram-Channel generierte in wenigen Wochen stolze 112 Follower.

Aktuell befindet sich der Jugendtreff aufgrund der harten Restriktionen wieder in einer reinen Online-Phase. Wann der Jugendtreff wieder regulär öffnen kann und Treffen vor Ort möglich sind, ist derzeit unklar. Aktuelle Informationen dazu werden auf der Instagram- Seite des Jugendtreffs, auf der Facebook-Seite des Mehrgenerationenhauses und unter www.wackersdorf.de veröffentlicht.