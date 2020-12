Tradition Soziales Engagement in der Weihnachtszeit am JAS-Gymnasium

Im Rahmen des Landeswettbewerbs „Erinnerungszeichen“ gestalteten Schülerinnen und Schüler des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums Nabburg den Kalender „Nabburg in Gesichtern“. Schulleiter Christian Schwab überreichte zehn Exemplare als Geschenk an Andrea Birzer, Pflegedienstleiterin des Senioren- und Pflegeheims „Arche Noah“. Foto: Andreas Fröhlich

Seit vielen Jahren ist es Tradition am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium in Nabburg, dass sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Vorweihnachtszeit sozial engagieren. Da in diesem Jahr jedoch neben dem Weihnachtsbasar, dessen Erlös immer an die Tschernobyl-Hilfe von Dr. Wolfgang Ziegler geht, auch andere karitative Projekte ausfallen mussten, geht die Schule in diesem Bereich neue Wege.