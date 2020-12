Digitalisierung IPads für die Schwandorfer Grund- und Mittelschulen

Oberbürgermeister Andreas Feller (Mitte) präsentiert zusammen mit Josef Meier, IT-Beauftragter Schulen (Links) und Jürgen Eckert, Leiter der IT-Abteilung (Rechts) die 192 iPads, die für die Schwandorfer Grund- und Mittelschulen angeschafft wurden. Foto: Stadt Schwandorf/Maria Schuierer

Ein wahrer „Berg“ an iPads, insgesamt 192, wurde von der IT-Abteilung der Stadt Schwandorf zur Auslieferung an die Schwandorfer Grund- und Mittelschulen beschafft. Derzeit werden die Geräte an die Schulen, für die die Stadt Schwandorf der Sachaufwandsträger ist, durch die Mitarbeiter der IT-Abteilung ausgeliefert und auf die Bedürfnisse der Schulen eingerichtet.