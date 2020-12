Nabburg JAS-Gymnasium wieder als „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet

Als eine von 69 bayerischen Schulen wurde das Nabburger Gymnasium nach dreijähriger erfolgreicher MINT-Profilierung erneut als „MINT-freundliche Schule“ geehrt. Die Ehrung, die heuer im Rahmen eines digitalen Festaktes stattfand, nahm die bayerische Staatsministerin für Digitales Judith Gerlach gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von “MINT Zukunft schaffen!” Thomas Sattelberger vor.

Nabburg. Das Signet „MINT-freundliche Schule“ wurde 2005 unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz entwickelt, um dem Fachkräftemangel im naturwissenschaftlichen Bereich aktiv zu begegnen. Um für MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu begeistern, sind Schulen wie das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium mit einem starken Profil in diesen Fächern der Kern eines umfassenden Konzepts aus schulischen und außerschulischen Angeboten.

Durch die Zertifizierung werden die Schulen dazu angeregt, Schwerpunkte im MINT-Bereich weiter auszubauen und ihre Schülerinnen und Schüler mit besonderen Aktivitäten für die Naturwissenschaften zu begeistern. Damit verbunden ist eine besondere Förderung von Seiten der Wirtschaft in einem Qualitäts- und Werteprogramm für „MINT-freundliche Schulen“. Dieses Angebot umfasst beispielsweise Workshops zur Berufs- und Studienorientierung.

„Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen in einer zunehmend digitalen Welt auf. Als Eltern, aber auch als Gesellschaft insgesamt muss unser Anspruch sein, dass wir die Kinder möglichst gut darauf vorbereiten. Die schulische Bildung kann hier den entscheidenden Beitrag leisten. Und genau das machen MINT-freundliche Schulen in vorbildlicher Weise“, betonte die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach.

Mit der erneuten Auszeichnung des JAS-Gymnasiums werden einerseits die langjährige erfolgreiche Arbeit in den Fachschaften der naturwissenschaftlichen Fächer und die Leistungen der Nabburger Schülerinnen und Schüler in diesen Bereichen gewürdigt, andererseits ist mit dem Qualitätssiegel auch die Verpflichtung verknüpft, das naturwissenschaftliche Profil der Schule weiter zu entwickeln. „Noch verhindert das Coronavirus beinahe alle außerunterrichtlichen Aktivitäten, doch sobald wieder ein normales Unterrichtsgeschehen möglich sein wird, gehen auch die vielfältigen MINT-Angebote am JAS-Gymnasium wieder an den Start“. Darüber sind sich Schulleiter Christian Schwab, Michael Sontheim (Fachschaftsleiter Biologie und MINT-Beauftragter der Schule) und Sabine Singer, Lehrkraft für Biologie und Chemie, einig.