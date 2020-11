Kooperation unterzeichnet Grundschule Plößberg lässt sich zur Naturpark-Schule zertifizieren

Am Freitag, 13. November, unterzeichneten Rektorin Irmgard Wittmann, erster Bürgermeister von Plößberg Lothar Müller und der Vorstand vom Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. Landrat Andreas Meier die Kooperationsvereinbarung für die Naturpark-Schule.

Plößberg. In Naturpark-Schulen unterstützen Ranger die Schule darin, dass Naturpark-Themen wie Natur und Landschaft, Land- und Forstwirtschaft oder Kultur regelmäßig im Unterricht, auf Exkursionen oder an Projekttagen behandelt werden. Die Schüler lernen dabei die Region kennen und sammeln in der Natur prägende Erfahrungen. Sie werden in ihrer ganzheitlichen Entwicklung gefördert und für die Natur begeistert.

Die Sensibilisierung für natürliche Kreisläufe ist wichtig, um ein nachhaltiges Bewusstsein für regionale Lebensräume und Naturprodukte zu schaffen. „Von der Hecke zum Likör“ war der thematische Wunsch aus dem Lehrerkollegium. Nun erhalten die Schüler natürlich keinen Likör, aber der naturschutzfachliche Nutzen von Hecken für Tiere sowie die kulinarischen Möglichkeiten für uns Menschen sollen vom Frühling bis zum Winter erkundet werden. Zum Start werden die zweiten Klassen um Anne Wettinger und Franziska Konrad im März kommenden Jahres die Hecke anpflanzen.

Naturpark-Ranger Heiko Hoffmann wird die Umweltbildungsarbeit in der Schule übernehmen und regionale Kooperationspartner mit einbeziehen. Wer gerne als Landschaftspfleger, Fischer oder Insektenkundiger mit seinem Wissen mit den Jugendlichen aktiv werden möchte, kann sich bei dem Naturpark-Ranger melden.