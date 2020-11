Um Anmeldung wird gebeten Deutsch-Tschechischer Speed-Sprachkurs findet statt

Sprachlehrerin Kristina Kallert. Foto: Foto-Design Damian Orski

Am Freitag, 20. November, findet von 17 bis 19 Uhr in Schwandorf der Deutsch-Tschechische Speed-Sprachkurs statt. In dem Schwandorfer Stadtteil Fronberg kann man in zwei Stunden Tschechisch und Deutsch auf besondere Art und Weise erlernen. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.