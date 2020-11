Kooperation unterzeichnet Zweiter Naturpark-Kindergarten im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald lässt sich zertifizieren

Am Montag, 2. November, unterzeichneten Kindergartenleitung Frau Wimmer, der Träger Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Markus Weiden, Pfarrer Naujoks, und der Vorstand des Naturparks Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V., Landrat Andreas Meier, die Kooperationsvereinbarung für den Naturpark-Kindergarten.

Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Ziel des Kooperationsprojektes „Naturpark-Kindergarten“ ist es, den Kindern Themen aus den Bereichen Natur, Kultur und Heimat mit außerschulischen Partnern zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu bieten, in der Natur prägende Erfahrungen zu sammeln. Die Kinder lernen dabei die Region kennen. Sie werden für die Natur begeistert und in ihrer ganzheitlichen Entwicklung gefördert. Dabei sind die bewusste und altersgerechte Auseinandersetzung von Kindern mit der Landschaft sowie die Sensibilisierung für natürliche Kreisläufe wichtig, um ein nachhaltiges Bewusstsein für regionale Lebensräume und Naturprodukte zu schaffen. Zum Start wird die Gruppe um Frau Wimmer erste Erfahrungen in der Landbewirtschaftung sammeln.

Unterstützt wird das Projekt zudem von der Stadt Weiden, die mit dem zweiten Bürgermeister Lothar Höher und Leila Smekal (Amt für soziale Dienste) ebenfalls bei der Unterzeichnung anwesend waren und natürlich dem Geschäftsführer des Naturparks NOW Stefan Härtl. Naturpark-Ranger Heiko Hoffmann wird die Umweltbildungsarbeit im Kindergarten übernehmen und regionale Kooperationspartner mit einbeziehen. Wer gerne als Landwirt, Imker oder Fischer mit seinem Wissen mit Kindern aktiv werden möchte, kann sich bei unserem Naturpark-Ranger melden.