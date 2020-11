Stadt Amberg Öffnungszeiten im Jugendzentrum „Klärwerk“ während des Teil-Lockdowns

Als Einrichtung der Jugendarbeit bleibt das Jugendzentrum „Klärwerk“ in Amberg für seine Besucher und Besucherinnen weiterhin geöffnet. Die Offene Kinder-und Jugendarbeit darf auch während des Teil-Lockdowns stattfinden und Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, ihren Interessen und dem Bedarf an außerschulischen Angeboten gerecht zu werden.

Amberg. Grundsätzlich gelten weiterhin Hygieneregelungen, die zuverlässig einzuhalten sind. Besucher und Besucherinnen dürfen das Jugendzentrum grundsätzlich betreten, sofern sie keine Krankheitssymptome aufweisen, in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19 Erkrankten hatten oder sich nicht in einem Risikogebiet gemäß den aktuellen Vorgaben des Robert-Koch-Institutes aufgehalten haben. Hygieneregelungen wie die Einhaltung des Mindest-Abstands von 1,5 Metern oder dem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung müssen ebenso zuverlässig eingehalten werden. Zukünftig müssen die Erziehungsberechtigten der Besucher und Besucherinnen oder Jugendliche ab 18 Jahren kein gesondertes Formular für den Besuch mehr ausfüllen. Die Dokumentation beziehungsweise Erfassung der Kontaktdaten der Besucher und Besucherinnen zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Fall einer festgestellten Infektion ist daher ausreichend. Dies bedeutet, dass lediglich Name, Adresse oder Telefonnummer und Zeitpunkt des Aufenthaltes festgehalten werden müssen.

Das Jugendzentrum steht Kindern und Jugendlichen als Anlaufstelle und sicheren Ort des Verweilens weiterhin zur Verfügung. Während der Ferienzeit vom 3. bis zum 6. November stehen die Türen im Jugendzentrum für Kinder und Jugendliche zu folgenden Zeiten offen: Dienstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr. Das Kindercafé-Programm findet mittwochs von 16 bis 18 Uhr planmäßig statt. Zudem bieten die Pädagoginnen des Hauses ein „Get-together“-Treffen am Donnerstag, 5. November, von 14 bis 19 Uhr, zu dem sie herzlichst einladen. Hierbei sind beide Pädagoginnen vor Ort, um Kindern und Jugendlichen ein persönliches Kennenlernen zu ermöglichen und diesen das Jugendzentrum und seine attraktiven Angebote näher zu bringen. Eine Anmeldung ist hierfür nicht notwendig.

Nach den Herbstschulferien ab Montag, 9. November, schränkt das Jugendzentrum „Klärwerk“ dennoch seine Öffnungszeiten im Sinne der aktuellen Corona-Situation vorerst ein. Die Öffnungszeiten belaufen sich dann auf Dienstag und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 16 bis 19 Uhr und Freitag und Samstag von 16 bis 20 Uhr. Aufgrund der hohen Nachfrage des Angebotes für Kinder von sechs bis 13 Jahren erweitert das Jugendzentrum das Kindercafé. Dieses findet dann zusätzlich dienstags und mittwochs jeweils von 16 bis 18 Uhr statt. Das Programm dienstags variiert und findet als „Überraschungs-Kindercafé“ statt. Hierbei ist weiterhin eine Anmeldung im Internet unter www.ferienprogramm.amberg.de notwendig, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Für Rückfragen und weitere Informationen steht das Team des Jugendzentrums „Klärwerk“ unter der Telefonnummer 09621/ 101710 oder per Mail an jugendzentrum@amberg.de zur Verfügung.