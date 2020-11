Burglengenfeld Sommerferien-Leseclub – Jonas Weingärtner gewinnt Ausflug in den Bayern-Park

Jonas Weingärtner darf sich freuen: Sobald es die Corona-Pandemie wieder erlaubt, kann er mit seiner ganzen Familie einen Tag im Bayern-Park verbringen. Jonas Weingärtner hatte beim Sommerferien-Leseclub der Stadtbibliothek Burglengenfeld mitgemacht und war unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit mindestens drei gelesenen Büchern als Hauptgewinner gezogen worden.

Burglengenfeld. „Lesen was geht!“ war auch in diesem Jahr das Motto des Sommerferien-Leseclubs für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen eins bis sechs, initiiert vom Bayerischen Bibliotheksverband. Kerstin Schwelle, Leiterin der Stadtbibliothek, hatte für die Aktion eigens zahlreiche neue Bücher angeschafft. Das kam gut an bei den Mädchen und Jungen: 55 Schülerinnen und Schüler haben zusammen in knapp acht Wochen 714 Bücher gelesen. „Eine tolle Leistung“, findet Kerstin Schwelle.

Sonderpreise gab‘s für die Kinder, die die meisten Bücher gelesen haben. Das waren Juliane Hüttner, Ronja Güntner, Linus Eisenhut, Lea Gottsauner und Konstantin Breul. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sommerferien-Leseclub erhalten eine Urkunde und einen Anerkennungspreis. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, wann sie Urkunde und Preis in der Bibliothek abholen können.

Kerstin Schwelle und Thomas Wittmann, Geschäftsleitender Beamter im Rathaus, dankten bei der Ziehung der Gewinner den Sponsoren, die Preise für den Sommerferien-Leseclub zur Verfügung gestellt hatten.