Bildung An der Mittelschule in Burglengenfeld steht jetzt auch Schach auf dem Stundenplan

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7M spielen einmal pro Woche Schach. Lehrer Christian Birk stellte das Projekt zusammen mit Rektor Michael Chwatal und Bürgermeister Thomas Gesche vor. Foto: Michael Hitzek

Im Klassenzimmer der 7M an der Sophie-Scholl-Mittelschule in Burglengenfeld gibt es in diesem Schuljahr nicht nur eine Tafel und einen Beamer, dort findet man auch Springer, Läufer und Bauern. Denn mit ihrem Klassenlehrer Christian Birk wollen die Siebtklässler das königliche Spiel lernen. Sie spielen deswegen einmal in der Woche Schach.