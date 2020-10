Neu in diesem Schuljahr Die Gemeinde Wackersdorf bietet eine Frühbetreuung in der Grund- und Mittelschule an

Foto: Ursula Hildebrand Seit diesem Schuljahr bietet die Gemeinde Wackersdorf Frühbetreuung in der Grund- und Mittelschule an. Das Angebot findet Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 7.45 Uhr statt, die Betreuung übernimmt das eingespielte Team der Offenen Ganztagesschule. Wackersdorf. Die Kinder können während der Dreiviertelstunde spielen, malen, frühstücken oder einfach entspannt wach werden. Der Umsetzung ging eine umfassende Bedarfsabfrage voraus. Die Frühbetreuung verbessert das Betreuungsangebot in der Gemeinde und trägt in vielen Fällen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei. Aktuell wird es jeden Morgen von durchschnittlich drei Kindern genutzt, Nachmeldungen für das laufende Schuljahr sind unter der Telefonnummer 09431/ 7436-414 möglich. Die Kosten betragen je Buchungstag in der Woche sieben Euro pro Monat (das heißt bei zwei Tagen pro Woche als 14 Euro im Monat, bei fünf Tagen pro Woche 35 Euro im Monat).