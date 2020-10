Freizeit 75 Leseratten waren beim Sommerleseclub in Maxhütte dabei

Bürgermeister Rudolf Seidl zog unter der Aufsicht von Büchereileiterin Rita Demleitner (links), Christa Schmidkunz (rechts) und Sibylle Neumann (2. von rechts) die beiden Gewinner aus dem Lostopf. Foto: Rebecca Federer /Stadt Maxhütte-Haidhof

Zum mittlerweile zwölften Mal fand dieses Jahr der bayernweite Sommerferien-Leseclub „Lesen was geht“ in Maxhütte-Haidhof statt. Im Zeitraum von 20. Juli bis 4. September konnten sich Schülerinnen und Schüler in der Stadtbücherei kostenlos die neuesten Bücher ausleihen und Bewertungskarten dazu ausfüllen.