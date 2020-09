Schulmalwettbewerb Zwei Schülerinnen der Grundschule Fronberg unter den zwölf Besten

Sophie Lederer, Oberbürgermeister Andreas Feller und Matilda Maget. Foto: Stadt Schwandorf/Maria Schuierer

Ein Eis als Belohnung gab es für zwei Schülerinnen der Grundschule Fronberg in Schwandorf. Bei dem Malwettbewerb wurden ihre Bilder unter die ersten zwölf gewählt. Während Matilda Maget mit ihrem Bild „Schwandorfer Blasturm“ eher in der Stadt blieb, malte Sophie Lederer ein Bild von einem schwarz-weißen Pferd und ging somit in die Natur hinaus.