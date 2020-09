„Faire Wochen“ Alles rund um faire Schokolade im Kinderhaus „Zum Guten Hirten“ in Pirkensee

Die Kinder zusammen mit der Referentin Sabine Domscheit (links) vom Eine-Welt-Laden Teublitz und der Betreuerin Franziska Neudegger (rechts). Foto: Angelika Niedermeier/Stadt Maxhütte-Haidhof

Was brauchen wir, um Schokolade herzustellen? Wo wachsen Kakaobäume? Wie sieht ein Kakaoschote aus? All diese Fragen wurden den Kindern beantwortet: Im Rahmen der „Fairen Wochen“ durften die Kinder des Kinderhauses „Zum Guten Hirten“ in Pirkensee in Maxhütte-Haidhof den Weg der Kakaoschote bis zur fertig eingepackten Schokolade kennenlernen.