Antrittsbesuch Außenstelle Neunburg vorm Wald des Beruflichen Schulzentrums Oskar-von-Miller Schwandorf hat einen neuen Leiter

Die : Der 52-jährige Diplom-Forstwirt Armin Wild hat die Nachfolge des bisherigen Außenstellenleiters Günter Dirnberger angetreten, der in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eingetreten ist.

Neunburg vorm Wald. Im Anschluss an eine Sitzung des Landschaftspflegeverbandes, an der Wild teilnahm, stattete er Landrat Thomas Ebeling einen Antrittsbesuch ab. Der Landkreis ist Träger der Berufsschulen.

An der Außenstelle in Neunburg werden die Fachbereiche Land- und Forstwirtschaft sowie Land- und Baumaschinentechnik unterrichtet. Vor drei Jahren konnte der Standort Neunburg in größerem Rahmen sein 60-jähriges Bestehen feiern. Die Schule konnte bereits zahlreiche Natur- und Umweltpreise erringen. Sie bildet Forstwirte, Land- und Baumaschinenmechatroniker und Landwirte aus. Landrat Thomas Ebeling unterstrich die Bedeutung der Berufsschulausbildung und verwies darauf, dass „die Berufsschule in Schwandorf, der die Außenstelle Neunburg angegliedert ist, seit Jahren die größte Baumaßnahme des Landkreises darstellt. Rund 30 Millionen Euro werden an der Glätzlstraße investiert“.

Im Gespräch mit dem Landrat blickte Wild darauf zurück, dass nicht nur seine Frau viele Jahre lang am Landratsamt beschäftigt war, sondern auch er selbst einmal dort gearbeitet hat. Von 1998 bis 2001 war Armin Wild als Fachkraft für Naturschutz am Landratsamt tätig. Seit dieser Zeit ist er auch dem Landschaftspflegeverband besonders verbunden.

„Ich fühle mich in Wald und Natur zu Hause und da ich in Taxöldern aufgewachsen bin, hatte ich das sozusagen auch vor der Haustür“, bekannte Wild. Für seine neue Aufgabe als Schulleiter bringt der Quereinsteiger, der sich die Lehrbefähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen erworben hat, als weitere Qualifikationen auch seine berufliche Erfahrung aus seinen Tätigkeiten an der Forstdirektion Bayreuth und am Forstamt Burgebrach mit. An der Schule will er Bewährtes bewahren und neue Ideen einbringen. Dabei ist ihm auch an einer engen Abstimmung mit dem Leiter des Beruflichen Schulzentrums Schwandorf, Dr. Josef Most, und dem Landkreis als Sachaufwandsträger gelegen.

Landrat Ebeling wünschte dem neuen Außenstellenleiter viel Erfolg und eine stets glückliche Hand bei seinen Entscheidungen. Als Dank für den Besuch überreichte er das aktuelle Landkreisbuch. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, betonten beide übereinstimmend.