Spannende Bücher Sechswöchiger Lesemarathon mit dem Sommerferien-Leseclub in Wackersdorf

Leon Schmid (links) las im Aktionszeitraum 36 (!) Bücher, auch sein kleiner Bruder Bastian nahm erfolgreich am Sommerferien-Leseclub teil. Gemeinsam mit ihrer Mutter, Sonja holten sie Urkunden und Gewinne in der Bücherei ab. Foto: Christina Kostka/Bücherei Wackersdorf

Während der Ferien fand in der Wackersdorfer Bücherei der Sommerferien-Leseclub statt. In den sechs Wochen konnten Kinder und Jugendliche kostenlos neue spannende Bücher ausleihen und anschließend bewerten. Für gewöhnlich laden Gemeinde und Bücherei am Ende zu einer großen Abschlussveranstaltung mit Preisverlosung und Urkundeübergabe in die Bibliothek ein.