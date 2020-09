Pünktlich zum Schulanfang Temporäre Containerschulanlage für die Pestalozzischule in Weiden

Die Stadtverwaltung Weiden hat pünktlich zum ersten Schultag der Pestalozzischule die temporäre Containerschulanlage übergeben. Die zusätzlichen Räume wurden notwendig, da die bisher acht an die Grund- und Mittelschule Weiherhammer ausgelagerten Schulklassen wieder an die Pestalozzischule zurückkehren.

Weiden. Zeitnah wurden dringend Unterbringungskapazitäten an der Pestalozzischule benötigt. Der Bau- und Planungsausschuss hat in der Sitzung am 11. September 2019 zunächst den Neubau einer temporären Containeranlage für circa 2,7 Millionen Euro präferiert. Der Landkreis Tirschenreuth bot eine gebrauchte Containerschule zum Ankauf an, die als Ausweichquartier für die Berufsschule in Wiesau gedient hat. Auf Beschluss des Bau- und Planungsausschuss vom 4. Dezember 2019 wurde der Ankauf dieser Containerschule für 100.000 Euro beschlossen. So konnte wesentlich schneller und kostengünstiger bis September 2020 ein Ausweichquartier realisiert werden.

Die komplette Anlage wurde innerhalb von nur zehn Wochen umgesetzt und termingerecht technisch auf aktuellen Stand gebracht. Die Klassenzimmer erhalten bis zu den Herbstferien noch neueste elektronische Tafeln. Im Außenbereich wurden zwei neue, barrierefreie Zugänge mit Rampen geschaffen sowie ein provisorischer Parkplatz für die Lehrenden. Die Gesamtkosten für den Umbau und die Instandsetzung dieser Anlage belaufen sich auf circa 850.000 Euro und sind somit wesentlich kostengünstiger, als ein vergleichbarer Neubau. Mit der Wiederverwendung der Containeranlage hat die Stadtverwaltung auch einen Beitrag zum nachhaltigen Bauen geleistet.